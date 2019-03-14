﻿特朗普：即時停飛波音737 MAX 英否決硬脫歐 杜指升138點

英國國會否決脫歐協議，令投資市場增添不明朗。市場預期美國總統特朗普應避過國會彈劾，而科技股昨晚初段表現強勢，推動美股高開，杜指截至昨晚10時30分升130點報25685點，納指升40點報7631點。在美股帶領下，港股期指夜市尾段迫近29000點關，報28940點，升123點。



英國國會下議院今晨表決，以312票對308票，否決英國在無協議下脫離歐盟。根據程序，國會議員會在星期四再投票，決定是否向歐盟提出延長原定在今個月29日的脫歐期限。



市場仍關注全球政治與經濟的不確定，當中英國脫歐進展及波音飛機空難事件的影響。不過，美國總統特朗普預計應避過遭彈劾，加上波音股價反彈，推動美股早段上升。特朗普在Twitter表示，非常讚賞眾議院議長佩洛西反對彈劾總統的表態。



波音股價先升後挫



美國總統特朗普星期三下午在白宮宣佈緊急命令，美國即時停飛所有波音737 MAX 8及MAX9客機，直至另行通知。特朗普指美國聯邦航空管理局同波音都同意停飛，強調美國民眾安全是他們最主要的關注。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25693點，升138點；納斯達克指數報7656點，升65點。滙控（005）美國預託證券價格曾見64.59港元，較香港收市價升0.19港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見358.90港元，較香港收市價升0.50港元。



美國大型科技股向好，當中亞瑪遜、蘋果等升不足1%。波音飛機遭各國禁飛範圍雖然擴大，但股價連跌兩天後反彈半個百分點。美國二月生產物價指數（PPI）按月升0.1%，扣除食品和能源的核心PPI升幅相同，均低於市場預期的升0.2%。



數據方面，美國1月耐用品定單按月上升0.4%，預期為下跌0.4%，主要是運輸設備定單上升1.2%所帶動。



英國國會大比數否決首相文翠珊新版脫歐協議草案，加上內地股市下挫，影響港股投資氣氛，大市交投轉弱，總成交回落979億元，中止連續15日過千億元成交。恒指全日於10天線（28764）反覆拉鋸，全日波幅233點，收市跌113點報28807點，中止兩連升。



港藍籌股偏軟 平保逆市升



內地股市跌勢更急。上證指數收報3026，跌1.09%，險守住3000關；深成指數收報9592，降2.53%。滬深兩市成交合計1.05萬億元人民幣，連續兩日破萬億元人民幣。



藍籌股普遍下跌，滙控（005）收跌0.69%報64.4元；建行（939）收跌0.85%報7元；騰訊（700）收吐0.72%報358.4元，失守360元關；下周二放榜的恒安（1044）現沽壓，收挫4.53%報63.2元，跑輸一眾藍籌股。相反，平保（2318）去年業績較預期佳，亦擬斥百億元啟動A股回購，股價收升1.57%報84元；舜宇（2382）逆市收升1.89%報94.55元，為升幅最大藍籌股。



