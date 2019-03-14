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﻿港元續弱 金管再接39億沽盤

2019-03-14 列印
  港美息差擴闊，引發套息交易，以致港匯持續走弱，並多次觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局繼上周五後，本周二於紐約時段尾段再度入市承接港元沽盤，買入39.25億港元，即過去5日兩度入市累計買入54.32億港元，令今天銀行體系總結餘降至709.12億元。市場料金管局入市陸續有來，惟今輪走資規模不及去年之大，有估計本月底銀行結餘最多只降至約600億元。

        昨清晨港匯繼續低見7.85，其後大部份時間徘徊於7.8499，及至傍晚時間又重返7.85水平。金管局自去年八月以來，於上周五首次承接港元沽盤，買入15.07億港元，然後於本周二再於紐約時段買入39.25億港元，反映資金流走。
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