國泰扭虧賺23.45億 今年擬增聘逾二千人

國泰航空（293）業績符合盈喜預期，去年因燃油對沖虧損大減及收入增加，帶動由虧轉盈，賺23.45億元，對上年度則勁蝕12.59億元。國泰行政總裁何杲表示，三年轉型計劃奏效，今年踏入改革最後一年，將繼續提升生產力，今年會增聘逾2000名人手。



國泰期內收入再逾千億，達1110.6億元，按年升14.2%，其中客運服務收入731億元，升10.1%，客運量及其收益率亦有所提升，主要是頭等及商務客運的需求增加；而去年貨運服務需求強勁，收益為283.2億元，升18.5%。



何杲表示，去年已重組大部份海外部門，今年將繼續集中改善生產力及提升客戶服務質素。他又稱，雖然目前貨運表現疲弱，但電商及內地消費需求上升，相信可提升貨運量。集團今年將增聘約2300人，包括1500名機艙服務員、500名機師和270名機場人員，較去年計劃增聘1800人多約四分一。



去年國泰顯著改善對沖燃油虧損，按年大削77.3%，蝕14.45億元，惟值得留意是，當中下半年對沖虧損略升至7.92億元。財務總裁馬天偉表示，過去兩年已實施新對沖策略，即對沖比率不多於30%，年期亦不會長過2年。今年國泰已分配對沖比率約30%，明年為20%，每桶布蘭特期油的行使價平均65美元。業績報告進一步顯示，今年對沖比率由首季31%，反覆降至明年第四季的6.7%。至於國泰上周確認正積極商談收購香港快運，管理層在業績發佈會上對細節三緘其口，僅重申早前通告中已表明仍在磋商階段，沒有進一步消息。對於集團改變態度，擬涉足廉航市場，主席史樂山表示「永不說不」，指出航空業不斷變化，集團需尋找不同發展機會。



每名員工獲發2000元花紅



由於業績亮麗，據了解國泰重新派發相當於花紅的利潤分成，每名員工可獲發2000元。公司指，國泰和國泰港龍貢獻2.41億元盈利，若以過去計算方法只能發放少量金額，管理層發放今次金額，旨在回報員工在轉型計劃中付出努力。



