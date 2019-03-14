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保誠溢利增6%

2019-03-14 列印
　　英國保誠（2378）公佈，去年全年經營溢利48.27億英鎊，按固定匯率計升6%，略好過市場預期。第二次中期息派33.68便士，按年增3.6%。期內，亞洲業務繼續是集團最大盈利貢獻來源，稅前溢利升14%。集團執行總裁Mike Wells表示，經常有與中信集團探討雙方在中國合營公司中信保誠的股權架構，若中信集團願意出售股權，保誠會增持中信保誠的股權。

　　亞洲業務繼續是集團的最大盈利貢獻，去年錄得稅前經營溢利21.64億英鎊，按年升14%；其他的經營指標包括新業務利潤及所賺取的相關自由盈餘均升14%。

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