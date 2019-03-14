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姚波：平保回購陸續有來

2019-03-14 列印
　　中國平安（2318）首次啟動回購股份計劃，首席財務官兼總精算師姚波昨在業績會表示，去年中證監修改A股回購股份的法規，令公司操作的靈活性增加，同時，公司對未來股價的表現有信心，因此第一次啟動回購50億元至100億元（人民幣，下同）A股的計劃，今後不排除分批次繼續回購，包括研究在H股市場回購股份。

　　姚波在中國平安2018年度業績會上指出，港股市場的回購規則和內地有差異，管理層會積極研究，對在H股市埸的回購抱開放態度。而是次A股回購大計仍需交由4月29日舉行的股東大會表決。被問及為何在今年A股股價已大升兩成以後實施回購計劃？姚波稱，股份回購的目的包括但不限於員工持股計劃，這是對員工的激勵機制。

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