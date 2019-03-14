聯通純利大增逾四倍 今年預留80億發展5G

中國聯通（762）昨日公佈2018年度業績，收入按年增5.84%至2908.77億元人民幣，股東應佔溢利大增4.58倍至101.97億元，每股盈利0.33元，擬派末期息每股0.134元，去年同期派0.052元。今年要繼續落實提速降費。



集團去年收入為2908.77億元，按業務劃分，服務收入按年增近6%至2636.83億元，銷售通信產品收入則增5.35%至271.94億元。期內，移動出帳用戶全年淨增3087萬戶，達到約3.2億戶，移動出帳用戶ARPU為45.7元，移動手機數據流量全年約216.8億GB，按年增1.8倍。



手機數據流量增1.8倍



今年的政府工作報告提出，流動數據費用要在去年基礎上再下調20%，而中小企寬頻費用則要下調15%，或令內地電訊商盈利及ARPU受壓。首席執行官王曉初認為費用下調，同時使用量增加，可紓緩提速降費的影響，而費用下調是全球趨勢，政府提出只是促使費用更快下調，由於今年要求的下調幅度較2018年小，預計帶來的影響相應減少。



集團預計今年的資本開支為580億元，其中約60億至80億元將用於發展5G。王曉初指5G只是剛起步，目前仍在進行不同的試驗，產業鏈達到成熟亦需時，明年才會決定是否作大幅投資。早前集團已在17個城市展開5G測試，今年會在3至4個城市完善網絡，作更廣泛的測試。



被問到會否與其他電訊商合作建網，他表示由於5G投資巨大，中聯通非常歡迎業界及非業界的合作，共享資源，再按各自投資分成。



寬頻業務方面，期內集團寬頻用戶淨增434萬戶，達到8088萬戶，寬頻接入用戶ARPU為人民幣44.6元。隨著5G發展，集團相信無線網絡應用將成為大趨勢，故只會在現有提供服務的省市提升及改善服務，不會大規模投資建設有線寬頻。



集團派息比率仍維持約40%的水平，他稱因應5G投資，集團要預留多一點資金作未來發展之用，如果明年沒有投資機會，不排除增加派息，但笑言總有地方投資。



