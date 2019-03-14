  • 2019年3月14日 星期四
  • 20º
  • 78%
熱門： AirPods謝安琪張繼聰Google 大麻

日報新聞 > 財經

利郎純利增23% 派息31港仙

2019-03-14 列印
　　中國利郎（1234）公佈，截至2018年12月底止全年純利約為7.51億元（人民幣，下同），按年增長22.93%。期內，收入31.7億元，按年增長29.8%，每股盈利62.74分，派末期息21港仙及特別息10港仙，即合共派息31港仙。

　　另外，公司公佈2019年秋季訂貨會定單總金額（按批發價計算）按年錄得21%的升幅，秋季各產品類平均單價與去年相若。集團「LILANZ」零售店於今年1至2月期間之同店銷售（按零售價格計算）按年比較平均錄得高單位數的增長。主席王冬星表示，今年全年計劃淨開店約200家，主要集中在三、四線城市開店，輕商務系列將繼續利用代銷模式主攻北京和上海等市場。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd