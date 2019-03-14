時代中國灣區土儲佔比達93%
民航處慢半拍捱批 封殺737 MAX出入 香港
波音737 MAX 8 客機五個月內發生兩次嚴重空難，共釀成三百三十多人死亡，多國反應迅速，即時停止該機種起飛，或禁入領空。有立法會議員前天要求民航處禁止該機種在港運作，以策安全，處方當時仍引述美國指該機種適航。至昨天，多國對該機種實施限制，民航處仍批准印度香料航空該機種進出香港，直至傍晚才突然禁止起飛及進入領空，反應慢半拍。 曾任民航機師的立法會譚文豪議員，早在前天已促請民航處臨時禁飛該系列飛機，惟處方當時仍引述美國聯邦航空局確認該機種適航，並稱埃塞俄比亞航空意外仍在調查中，會密切留意事態發展。 印廉航班機昨早仍由港起飛 至前晚，英國、德國、法國、意大利、新加坡及...
2019-03-14
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萊特希澤：重大議題待解決 中美貿易有望休戰
美方談判主帥貿易代表萊特希澤當地時間周二在參議院聽證會上表示，美中有望在幾個星期後達成協議，並透露連日來與中國副總理劉鶴通電話，已經進行了幾輪的文本交換。 「我們希望能夠在幾周內達成一項協議。」萊特希澤周二對參議院財政委員會表示，周一他和中國官員進行了對話，並計劃周三再次對話。他說，雙方已經進行了幾輪的文本交換，最終的協議文本可能有一百一十至一百二十頁。他說，對最終達成協議審慎樂觀，不過美中之間仍有重大議題有待解決。如果這些議題不能以對美國有利的方式解決，美國難以簽署協議。萊特希澤沒有提供協議的細節，重申有必要保留對中國商品加徵關稅的選項，以保證中方履行承諾。 磋商文本關鍵...
2019-03-14
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涉行賄助女兒讀名校 《靚太》女星被捕
美國偵破有史以來最大宗的大學招生賄賂案，聯邦執法部門拘捕及落案起訴五十人，包括劇集《靚太唔易做》女星菲莉絲蒂夏夫曼等，指他們利用行賄及詐騙手段令子女入讀諸如耶魯及史丹福等名牌大學，涉及賄款多達二千五百萬美元（約一億九千五百萬港元）。 被起訴的五十人中，包括最少九名大學體育教練和三十三名家長，這些家長許多都是法律界、財經界、時裝界、飲食業和娛樂圈的知名人士和有錢人，部份是大企業行政總裁。此案的幕後主腦和各名家長，若被法庭定罪，最高會被判入獄二十年。 檢察官說，整件案的幕後策劃者是一家總部設在加州紐波特灘、專門協助人應付大學入學試的小公司Edge College & C...
2019-03-14
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麗新2.098億奪元朗大旗嶺地皮
地政總署公佈，上周五截標的元朗大旗嶺地皮，由麗新以2.098億，力壓其餘3間入標財團奪得，以可建樓面約42157方呎計，每呎樓面地價4977元，高市場估值上限逾兩成。 元朗大旗嶺地皮昨開標，麗新發展高...
2019-03-14
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特朗普：即時停飛波音737 MAX 英否決硬脫歐 杜指升138點
英國國會否決脫歐協議，令投資市場增添不明朗。市場預期美國總統特朗普應避過國會彈劾，而科技股昨晚初段表現強勢，推動美股高開，杜指截至昨晚10時30分升130點報25685點，納指升40點報7631點。在...
2019-03-14
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奧巴驚「雷」再現 槍手誓創奇蹟
就月初鬥熱刺射失十二碼，阿仙奴射手奧巴美揚一直耿耿於懷，直至上場英超建功後才重拾信心，今晚歐霸十六強次回合勢跟提早波監刑滿的拿卡錫迪聯手，在主場收復首回合負1:3的失地，捧讓球主客和讓一球「主勝」。（Now643、有線616、656台周五凌晨4:00直播） 奧巴美揚月初英超北倫敦打吡十二碼宴客，累阿仙奴錯失絕殺對手良機，此子坦言一直為此事耿耿於懷。不過，他上仗對曼聯將功贖罪，十二碼中鵠率隊贏2:0，豪言已克服心魔。這名加蓬國腳今季不同賽事已為槍手攻入二十球，個人職業生涯連續第五季取得二十球進帳，領隊烏尼也有信心愛將可為兵工廠收復失地。 歐霸主場火力猛 阿仙奴另一射手...
2019-03-14
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積架 Vs.奧迪 電動SUV爭霸戰
一百萬元電動豪華四驅SUV再不是Tesla Model X專利，上星期積架I-Pace和奧迪e-tron同步在港推出，入門價同約一百萬元，兩者無論格式、性能和裝備都十分接近。 文：彭志揚 圖：彭志揚、...
2019-03-14
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修訂《逃犯條例》影響廣 演藝界紛表關注 陳志雲：極大保留 李珊珊：不可倉促
保安局就一宗本港女子在台灣被殺案，疑犯潛逃回港，因港台無相互移交逃犯協定，上月提出修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，容許以一次性個案方式移交逃犯，適用範圍增加包括台灣、澳門及內地等地區。...
2019-03-14
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社論——電子追蹤 截擊漏網之「麻」
一名醫生在公立醫院當值期間被揭吸食大麻而被捕，公眾譁然。《星島日報》昨獨家報道，揭發自從去年底加拿大將買賣及吸食大麻合法化之後，海關截獲的「大麻郵件」數量激增，反映本地對大麻需求呈上升趨勢。海關必須做好把關工作，堵截大麻入境，不要讓違法吸食大麻的風氣漫延，荼毒青少年。 網購盛行，《星島》揭發有本港拆家在網上兜售來自加拿大的大麻，亦有海外不法網店公然通過郵遞方式，銷售大麻予香港買家。海關近期破獲的郵遞大麻案件顯着飆升，反映違法吸食大麻行為愈趨普遍。 最令人擔心的是，不少年輕人在美加升學，回港之後，以為在美國部份地區和加拿大合法吸食的大麻，即使在港繼續吸食，也無傷大雅。但有醫生...
2019-03-14
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馬場浮世繪——陳嘉熙昨入場觀摩取經
見習生陳嘉熙早前開始跟隨羅富全學藝，並於本月三十一日可以出賽，而昨晚他便率先入場觀摩，見證一眾華洋前輩陣上比併，從中取經。至於羅富全亦全程在旁用心教導，相信熙仔將獲益良多。 馬場浮世繪
2019-03-14
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