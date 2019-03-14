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時代中國灣區土儲佔比達93%

2019-03-14 列印
　　內房企業時代中國（1233）公佈2018年全年業績，期內實現合同銷售額606億元（人民幣，下同），按年增長45.5%。該公司董事會主席、行政總裁兼執行董事岑釗雄表示，2019年的銷售目標為750億元，由於無法確定今年的樓市及經濟情況會否較去年有所好轉，故定此偏中性的數字，若市場穩定，則有信心超過750億元。對於公司早前定下1000億元的銷售目標，他未有透露具體時間表。時代中國目前總土地儲備為1845萬平方米，其中位於大灣區的土儲佔比高達93%。岑釗雄表示，未來仍將深耕大灣區，但亦有意進軍華中地區，現時在成都和長沙已有土地資源，預計年內於武漢還有新項目落成。

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