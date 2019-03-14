﻿中環IFC外望——力谷Citigold客戶 本月推遙距開戶服務

花旗銀行一向主攻高端大客，今年繼續力谷開戶門檻要150萬的Citigold客戶，該行會於3、4月推出遙距開戶服務，首階段適用於開設一般儲蓄帳戶，其後會研究擴展至投資戶口。而喺最新一輯廣告講吓人在唔同年齡階段唔同嘅人生目標，譬如30歲要結婚置業、40歲想保障家人，50歲就理想退休。



花旗零售銀行業務一姐李貴莊和花旗銀行總經理林智剛，結婚置業目標早已達到。



兩人都話都喺處於40歲想保障家人的階段。其中，「廿四」孝父親林智剛話，自己此刻最想換間大屋，畀小朋友更多活動空間。至於一姐李貴莊就話想繼續為財富增值，為家人提供保障。



其實林智剛和李貴莊都去年剛剛升職，相信人工都有理想的增幅，而且兩人又熟悉銀行產品，要為財富增值、保障家人呢啲目標，相信都可以輕易達到。



許家印膺全球地產首富



胡潤研究院發佈《2019胡潤全球房地產富豪榜》，為胡潤研究院首次發佈該排行榜。全球十大地產企業家中，其中7位來自中國。



其中中國恒大（3333）主席許家印以2500億元（人民幣，下同）財富榮登全球第一；緊隨其後的是香港首富、長和系創辦人李嘉誠，坐擁2000億元資產；恒基地產（012）主席李兆基則以1800億元身家排名第三。



另外，亞洲女首富、現年38歲的碧桂園（2007）董事局聯席主席楊惠妍以1600億元排名第四，是進入前十的唯一女性。美國總統特朗普則以205億元身家，位列全球地產富豪第82位。



報告稱，全球共找到239位擁有10億美元以上資產的地產大亨，如以居住地劃分，大中華區擁有最多富豪，達139個（58%），其中香港有25人上榜；美國以26個（11%）排名第二；英國則以17名（7%）排名第三。



高瞻