﻿證監歷來最重典 瑞銀釘牌一年 四大投行保薦缺失罰款7.8億

證監會昨日連環出擊，就涉及多年前於本港上市的兩間公司中國森林及天合化工(1619)的保薦人缺失，一次過向四間保薦人作出譴責和懲罰，分別是瑞銀、渣打、美林及摩根士丹利，合共罰款接近7.8億元，為有史以來對新股保薦人罰得最重。證監會亦提到，除了中國森林及天合化工外，瑞銀還涉及另外一家公司的上市保薦缺失，但因紀律處分程序尚在進行中，故未能披露詳情，反映證監會處罰陸續有來。



證監會昨日同時公佈4份譴責和罰款的新聞稿，針對上述4間投資銀行的保薦人業務，在中國森林和天合化工的上市程序上，因沒有履行其應盡的責任，而予以譴責並要求罰款。其中，瑞銀同時牽涉於中國森林及天合化工的案件中，所受懲罰亦最重，金額達3.75億元，以及暫時吊銷俗稱「6號牌」的機構融資提供意見牌照1年。



瑞銀涉三案 罰3.75億最多



渣打證劵當時亦是中國森林上市時的聯席保薦人之一，被罰5970萬元。摩根士丹利及美林則因天合化工的保薦人盡職審查缺失，分別被罰2.24億元及1.28億元。



據證監會公佈，就中國森林上市申請一案，當時由瑞銀及渣打證券在保薦人等多個範疇上，均沒有作出合理的盡職審查。



同時，證監會亦暫時吊銷岑天的牌照，為期兩年，由即日起至2021年3月13日止，原因是他在負責監督中國森林的上市申請的執行工作時，沒有履行其作為保薦人瑞銀主要人員的監督職責。



保薦人盡職審查缺失



中國森林於2009年12月3日在聯交所主板上市。該公司其後清盤，並於2017年2月24日被取消上市地位。至於天合化工的上市申請一案，涉及瑞銀、摩根士丹利及美林。證監會調查後發現，天合化工當時有介入盡職審查訪談，而保薦人當時沒有處理訪談中出現的預警跡象，以及訪談問題模糊不清。



天合於2014年6月20日在聯交所主板上市，該股份於2015年3月26日要求暫停買賣，其後於2017年5月24日，證監會勒令其於翌日起暫停天合股份的一切交易，至今天仍然停牌。



另外，證監會亦提到，除了中國森林及天合化工外，瑞銀還涉及另外一間公司的上市保薦缺失，但因紀律處分程序尚在進行中，故未能披露詳情。