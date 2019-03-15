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﻿美股缺乏方向升7點

2019-03-15 列印
　　英國脫歐前景未明，加上特朗普表示不急於跟中國達成貿易協議，市場觀望氣氛濃。美股周四缺乏方向，窄幅上落，杜指截至昨晚12時，升37點，報25740；納指升9點報7652點；標普指數升3點報2814點。

        杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25709點，升7點；納斯達克指數報7630點，跌12點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見64.64港元，較香港收市價跌0.01港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見356.96港元，較香港收市價跌0.64港元。

　　外電報道，「特金會」或會推遲到至少4月，因中國希望順道進行正式國事訪問。美國總統特朗普周三在白宮亦表示，不急於與華達成貿易協議。
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