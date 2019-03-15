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中國星盈喜 去年料賺逾10億

2019-03-15 列印
　　多家公司發盈喜。中國星集團（326）昨公佈，預期截至去年底止，全年溢利介乎10.5億元至10.9億元，2017年盈利為7331.2萬元。該公司指出，溢利大幅增加主要是出售酒店及博彩服務經營業務產生溢利14.65億元，惟該溢利部分被金融資產公平價值變動產生的虧損大幅增加所抵銷。

  彩生活（1778）公佈，預期截至去年12月底止，全年股東應佔溢利按年增加逾50%，2017年同期盈利為人民幣3.21億元。該公司指出，盈利增長主要是彩之雲平台快速發展帶來的增值服務增長，以及將萬象美物業管理的業績納入業績綜合計算。

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