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旭輝多賺12% 長租業務冀數年內分拆

2019-03-15 列印
        中國房地產開發商旭輝控股（884）昨公佈，截至去年12月底止全年股東應佔溢利約為54.08億元人民幣，按年增長12.03%；每股基本盈利0.7元，派末期息19.68分。期內，收入423.68億元，按年升33.13%。毛利率由2017年的29.7%改善至2018年的34.7%，核心淨利潤率為13.1%。集團期望長租公寓業務數年內可以分拆上市。

　　該公司管理層表示，來年發展要把一線城市物業轉為持有經營，並開發業務以二、三線城市為主，隨著規模增長，逐步增加一線和二線城市的持有式的經營物業。被問到今年的融資計劃如何，管理層指出，目前未有融資計劃。

　　 在長租公寓方面，集團主席兼執行董事林中表示，長租公寓不會在三、四線城市發展。

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