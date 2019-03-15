新東方在線今招股 籌18億聘教師增內容

新股透視logo在線課外教育服務供應商新東方在線（1797）自去年11月通過上市聆訊後，遲遲未開始招股。昨日該公司終於公佈，於今天起至下周三（20日）公開招股，最多集資18.26億元。



對於去年底突然放緩上市步伐，新東方在線執行董事兼財務總監尹強昨日表示，全球資本市場在去年第四季出現波動，而公司現金流充足、亦沒有股東推動必須上市的壓力，因此管理層選擇在當前股市回暖的恰當時機上市。



股市回暖 適當時機



推遲了上市的新東方在線更新了招股書，業績驟變，去年6月至11月的半年期間，純利錄得3620萬元（人民幣，下同），按年大跌59.87%；期內，公司的經營利潤急轉直下，由盈轉虧，蝕4140萬元，主要由於市場費用大增244.8%，至約1.53億元，以及毛利率小幅下降。該公司更預期，於2019財年將錄得經營虧損淨額，主要是由於期內產生股份酬金開支、上市開支，以及由於擴張計劃、推出新產品及服務，令大學分部及K-12分部的銷售及營銷開支增加。



市場費大增 去年由盈轉虧



對於營銷開支的大幅上漲，尹強解釋主要是公司加大了在K-12分部的投入。去年暑假公司進入了K-12大班市場，該市場競爭激烈，且主要的獲客方式來源於營銷廣告的投放；由於上半財年涵蓋了暑期，正好是公司進行市場推廣的重要時期，在全年營銷開支中佔比較大，預料全年而言，營銷開支水平將相對有所下降。另一方面，尹強也表示，公司未來將把資源更多地投放在內容研發、教師招聘及技術平台的提升上，以此來吸引學生，從而進一步降低通過營銷廣告的獲客成本。



新東方在線的控股股東是在紐交所上市的新東方教育科技集團，上市後，其將自母公司剝離，作為獨立業務及平台經營。