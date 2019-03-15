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雲業務勁增五成 金蝶末期多賺33%

2019-03-15 列印
　　金蝶國際（268）昨公布，截至2018年12月31日止年度，純利4.12億元人民幣，按年升32.9%；每股盈利13.19分，按年升19.5%，派末期息每股1分。期內收入28.09億元，按年上升21.9%。集團去年毛利率約81.7%，略高過前年同期的約81.5%。

雲服務收入8.49億

        金碟雲業務收入大幅增長，首席財務官林波表示，雲服務持續向好，實現收入約人民幣8.49億元，同比增長49.5%。管理軟件業務保持穩健發展，實現收入約19.59億元。他指出，今年期望雲業務收入可增長五成，並期望增長可超去年。

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