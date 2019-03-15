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超高現金回贈　銀行爆按揭搶客戰

2019-03-15 列印
　　樓市小陽春，銀行面對整體貸款需求減慢情況下，紛紛出招搶攻風險極低的按揭貸款市場。由於按揭息率下調空間有限，銀行轉採超高現金回贈策略，兼不斷降低享高回贈的按揭貸款門檻，最新更有中小型銀行完全不設限，任何按揭貸款額均可享2.1%現金回贈。

　　繼有大行將2.1%現金回贈的適用貸款門檻降至200萬元後，據悉，有一家中小型銀行更不設任何貸款門檻，按揭客戶一律享有2.1%現金回贈，但須開立指定戶口。

　　對於最新按揭戰形勢，專家表示，因最近樓市氣氛回暖，加上新居屋及一手新盤空群而出，銀行在第一季度積極搶佔按揭市場份額，不斷以現金回贈的銀彈攻勢來吸引按揭客戶。

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