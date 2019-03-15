﻿中環IFC外望——新濠簽承諾決心「走塑」

全球新塑膠經濟承諾係舊年10月，由艾倫麥克阿瑟基金會同聯合國環境署聯合發起，以解決全球塑膠污染問題為目標，期望企業及政府聯手，致力喺2025年前，實現100%可重複使用、可回收再利用，或者可作堆肥使用嘅塑膠包裝。企業簽署承諾後，就要履行「走塑」責任，每年都要公佈相關進展。
新濠嘅「走塑」計劃由內部做起，今年內新濠將喺員工區全面停用一次性塑膠樽，計劃明年將擴大至賓客區，涉及日用品包、垃圾袋、膠樽、飲管及一次性食物/飲料容器及餐具等。此外，今年中新濠將完成對不可重複使用、可回收或可堆肥包裝嘅識別程序，並將會喺2025年前制訂詳細實施計劃。
新濠主席兼行政總裁何猷龍話，集團意識到塑膠污染係一項全球面臨嘅挑戰，新濠致力消除塑膠廢料，並視之為可持續發展嘅重點工作。
傳騰訊搶攻台OTT 陸委會：嚴格把關
傳騰訊（700）將循愛奇藝模式，於5月到台灣發展。陸委會發言人邱垂正表示，情報顯示這是中國廣電總局下達的戰略指示，政府會嚴格把關，反制中共對台圖謀。
邱垂正表示，政府並未開放中國大陸影音串流平台落地，已掌握中國國家新聞出版廣電總局近期下達戰略指示，要求中國OTT業者積極對外輸出，更明定第一站就是台灣。
他強調，陸委會會依照國安會的指導綱領，以及現行兩岸人民關係條例，會同國家通訊傳播委員會（NCC）、經濟部、文化部等相關機關，共同嚴格把關，有效反制及因應中共對台圖謀。
高瞻