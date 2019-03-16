兩會提減增值稅 港股彈160點

人大閉幕，總理李克強於記者會上發出穩定信號，揚言今年要更大規模減稅降費，不會讓內地經濟增速滑出合理區間。中港股市昨日借勢炒上，滬指收復3000關，恒指亦重越29000關，收報29012，升160點。大市成交增至1214.55億元，再破千億。



內地股市上揚，滬指重返3000關，上證指數收報3021，升1.04%；深成指收報9550，漲1.41%。但兩市成交合計縮減至7507億元人民幣。



李克強表示，中國經濟確實遇到了新的下行壓力，適度調低增速目標，但強調不會讓經濟增速滑出合理的區間。他又指，還有更多的應對準備，留有了政策空間，同時，政府已有「割自己的肉」的準備，同時「放水養魚」，培育新的收入來源。



李克強：適度調低增速目標



恒指昨日輕微低開後掉頭上升，一舉上破29000關，高見29204，逼近本月4日創出的29241高位，升幅353點，但其後升幅收窄，收報29012，升160點或0.56%；全周升783點。國指也向上，收報11508，漲60點或0.53%。



藍籌股升多過跌，騰訊（700）升0.39%，報359元；中移動（941）創近兩年新高，升0.53%，報85.95元；友邦（1299）去年純利跌60.02%，雖然新業務價值升23%勝於預期，但股價跌0.32%，報78.5元。



舜宇成升幅最大藍籌



科網軟件股跑贏大市，美團點評（3690）飆11.7%，報53.95元；中國軟件（354）升3.14%，報4.92元。



手機設備股普遍回升，舜宇（2382）飆5.14%，報96.15元，為升幅最大藍籌；瑞聲（2018）升0.55%，報45.5元。



豐盛金融資產管理董事黃國英表示，港股於高位反覆上落，但仍有條件向上，現階段建議投資者「炒股不炒市」，集中買入有價值股票，可留意消費及科技股，包括騰訊及新地（016）等。



宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指出，現市況鼓勵投資者「炒股不炒市」，加上中美貿易談判未見完全明朗化，恒指於29200也出現阻力，未能企穩，可是，只要不跌穿20天線，尚有力上行。



