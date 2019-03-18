上周穩守29000點 藍籌放榜期 恒指料闖關

中美貿易談判再傳利好消息，上周恒指企穩29000點，與今年高位29241點相距不大。證券界人士認為，本周恒指有機會創新高，或上試29400至29600點，惟有分析指目前值博率不高，建議炒股不炒市，可留意高科技、零售等追落後的板塊。



中美貿易談判再傳好消息，據報「習特會」或於4月底進行，雙方事前會談亦取得實質進展。消息帶動美股上揚，杜指先跌後反彈，升138點，報25848點；標普500指數及納指均升0.5%及0.76%，齊創五個月新高。港股美國預託證券（ADR）表現較港股上周五有輕微升幅，騰訊（700）ADR折合收報360.78元，較港收市升0.5%；滙控（005）報65.01元，升0.25%；港交所（388）報284.63元，微跌0.06%。



恒指上周五企穩29000點，帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治指出，在大市1217億元成交配合下，升勢有望持續，並在本周再創新高，目標見29400至29600點。他相信，市場一直對中美談判的抱樂觀態度，即使存在技術上分歧，負面影響亦不大，他說︰「實講得掂，睇下中國畀到美國幾多咁解。」但他指出，由於大市已大致消化該利好消息，難有急升的動力，升勢主要靠多家藍籌的業績帶動。



短期只宜炒股不炒市



時富金融優越投資部顧問黎永良則提醒，大市從年初至今已急升約4000點，即使後市能繼續破頂，在30000點附近亦有大阻力，目前風險與回報不成正比，現階段只宜炒股不炒市。他認為現時5G概念股、清潔能源、零售等值得追落後，至於醫藥及汽車股，則須慎防基金換馬而回落。



本周業績焦點為重磅藍籌股騰訊，將於周四派成績表，受去年內地一度停止審批新遊戲，大行預期盈利增長有所放緩。綜合多家證券商預測其純利中位數為766.7億元人民幣，按年增18%。多家藍籌股亦在本周出業績，包括中移動（941）、長和（001）及恒地（012）、煤氣（003）以及早前均發盈警的有舜宇（2382）及瑞聲（2018）去年表現亦在本周揭盅。外圍經濟方面，本周聚焦周四的美聯儲局議息結果，以及英國國會再表決脫歐議案，並在緊接舉行的歐盟峰會將決定是否延期脫歐。



