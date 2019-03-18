存人幣現鈔徵收125元 華僑永亨趕絕存鈔黨

去年率先上調港元儲蓄利率，其後加最優惠利率幅度勁過大行的華僑永亨銀行，由下月起大幅調高部份服務收費，包括將已全數清還樓按貸款的存契費加至每年4500元、按揭物業出租同意書費用上調至每份1500元，以及客戶每存入一張人民幣現鈔都要收取125元費用。其三項收費之高均遙遙領先大行。



近年本港存鈔黨湧現，利用銀行與找換店之間的人民幣匯率差價進行套戥，於是經常在匯率差價較吸引的銀行大排長龍存鈔套利，華僑永亨屬受害銀行之一。為趕絕存鈔黨，該行早已大徵收費，凡客戶每日存入人民幣現鈔逾200張即須繳付至少125元費用，高絕同行。



最近該行更通知客戶，將於4月1日起進一步調整人民幣存鈔費，只要客戶存入人民幣現鈔，不論張數，均要繳付0.25%費用，最低收費125元。換言之，即使客戶存入一張人幣現鈔，都會收取最低收費。其他銀行即使收取人幣存鈔費，最低收費一般只為50元。據悉，雖然華僑永亨早已向存入大量人民幣現鈔的人士收取高昂費用，但仍不時出現存鈔黨到該行存鈔套利，一些個案於某天可套利約160元，按原來收費，若是一家幾口齊齊出動，每人只存入200張人民幣便可避過收費。



契約存倉費升至4500元



華僑永亨下月起又調整多項收費，包括向已無按揭貸款在身的客戶所收取的契約存倉費將由4000元加至4500元，加幅為12.5%；按揭物業出租同意書費用則大加50%至1500元。主要銀行的存契費一般介乎3千至4千元，按揭物業出租同意書收費則為1千元。



星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，銀行普遍都收取每年存契費3千至4千元，較存放銀行保險箱貴，故很少客完成供樓後不取回樓契。



