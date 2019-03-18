DA力建大灣區塊鏈社區 夥港交所改善T+0制度

港交所（388）早前公佈未來三年將立足中國，誓言助內地加快開放市場，其中一項已密鑼緊鼓中的優化措施，就是與國際區塊鏈創企Digital Asset（下簡稱DA）合作，研究解決在北向滬深港通因內地「T+0」結算制度（股票成交當天一併完成股票和款項的清算交收制度）所引起的問題，據悉初步測試反應正面。



DA亞太區業務發展總監Jon Rout接受專訪時表示，期望未來一年在大灣區建立一個區塊鏈的社區，進軍大灣區。DA為港交所度身訂造的程式原型，去年底已完成。據了解，過去兩個多月來，交易所邀請了部份業內的市場參與者進行測試，以較大型的機構投資者為主，反應正面，但何時測完畢，則未有定案。他指出，普遍業界認為成本並非的最大障礙，而是在習慣了沿用已久的方法之下，驅使他們嘗試改變，便需考慮一籃子的因素，如時間、資金成本和改變習慣等。



DA於2014年成立，至今共獲15家科技和金融機構參與投資，總募集資金約9億港元，然而港交所目前未有投資DA，但已是本港最大客戶，而雙方的合作在兩年半前已經展開，其他客戶還包括部份本地的主要銀行。Rout憶述與港交所之經過，當時正與澳洲交易所合作發展交易後結算系統，港交所看到後便生興趣，雙方更一拍即合，並選了北向滬深港通的交易後的分配程序，來率先進行優化。



來自澳洲的Rout認為，香港對金融科技的開放度不遜於澳洲，而且在大灣區內有不少熟悉區塊鏈的人才，他相信，未來一年DA會着手建立大灣區的區塊鏈社區，目前已認識部份深圳的主流銀行，廣州亦有些人脈。



目前，內地市場採用T+0的結算制度（每日收市後的中國時間下午3時至7時之間結算），而本港乃至美國均執行T+2制度，即可有48小時來完成結算，但當外資配置了內地金融資產，位於世界不同時區的投資者（如基金經理），均需要在中國要求的時間內結算，而這時段正是他們的凌晨或清晨，因此需捱更扺夜，非常不便。



