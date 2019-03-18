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奧園售樓倍增去年賺24億

2019-03-18 列印
　　中國奧園（3883）截至去年12月底止年度，賺24.08億元人民幣（下同），按年增46.8%。期內，營業額錄得310億元，按年大增1.18倍。每股盈利89.91分，派末期息每股36分人民幣，約42港仙。展望今年內房市場，奧園指，要精准把握國家宏觀房地產政策中的結構性機遇。該公司於期內合同銷售為912.8億元，按年增加1倍，為全年銷售目標的125%。全年合同銷售面積約886.3萬平方米，按年大幅增長98%，平均售價約每平方米10300元，按年增加1.4%。期內毛利率為31.1%。截至去年底，該公司擁有198個項目，分佈70個境內外城市，土地儲備總建築面積達3410萬平方米，足夠未來3年發展。

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