證監開大額罰單重罰保薦人

證監會上周連珠炮發，一連向4名保薦人開出大額罰單，瑞銀（UBS）更被釘牌一年。有業界人士表示，隨著監管趨嚴，投行壓力也漸增，未來除了會更嚴格執行盡職調查，注重細節，在選擇項目時也亦會更加小心，考察發行人業務及管理層的可信性。



此次牽涉的三宗上市申請，是多年前的項目，證監會的調查也已持續幾年時間，因此業界對有關處罰並不意外，但認為重罰為業界帶來警示，有正面促進作用。有投行人士表示，當時監管環境不同，不少投行也因為業務繁忙而未有做好盡職調查；而自證監會2013從嚴監管保薦人以來，業界在處理項目時已更加注意，料不會因今次重罰而突然對業界帶來很大改變，但相信短期內大家會更加注重細節。



