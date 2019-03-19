觀望儲局議息 杜指升65點 內房股熱炒 恒指叩三萬關

海南省住房公積金管理局表示，將重啟受理個人商業性住房按揭貸款轉住房公積金貸款（商轉公）業務（即「商轉公」房貸），內房股應聲炒上，華潤置地收飆9.1%，報34.05元，為表現最佳藍籌股；中海外（688）收漲7%，報30.45元；融創（1918）創新高，收漲6.9%，報38.15元；恒大（3333）收升5%，報27.15元。
海南重啟商轉公房貸
二線內房股方面，雅居樂（3383）收飆10.7%，報12.62元；旭輝（884）收彈8.8%，報5.95元；新城發展（1030）收飆8.3%，報9.67元；金茂（817）收升6.6%，報4.53元；龍光（3380）收升5.8%，報12.44元；佳兆業（1638）收漲5.3%，報3.61元。
京華山一研究部主管彭偉新指出，港股受A股帶動，恒指將持續向上，三萬點指日可待。
美股方面，市場觀望本周美國聯儲局議息結果，關注美國聯邦檢察機構針對波音737 MAX飛機的調查進展，拖累波音股價再跌逾2%。美股初段表現反覆，杜指早段曾升33點，見25883點；其後走勢向下，一度倒跌63點，見25785點。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25914點，升65點；納斯達克指數收報7714點，升25點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見65.24港元，較香港收市價升0.14港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見367.39港元，較香港收市價跌1.41港元。
聯儲局將由周二起召開為期兩日的貨幣政策會議，並在周三公佈利率決定。市場普遍預計聯儲局維持利率不變，但關注聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會後新聞發佈會上發表的言論，以及貨幣政策委員會委員們對利率前景預測。
波音遭調查插逾2%
市場普遍預測在本周利率會議中，聯儲局會宣佈今年很大機會加息一次，有機構更認為，未來幾年內不會加息，甚至有可能會減息；同時市場將密切關注聯儲局對近期經濟看法，預計聯儲局將竭力避免任何過於鴿派言論。
《華爾街日報》報道，美國聯邦檢察機構與美國交通部的官員，正在密切關注針對該公司737 MAX機型的調查進展，拖累波音股價再度下跌，中段仍跌2.6%，報369.06美元。