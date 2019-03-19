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股壇長毛狙擊 金蝶急挫

2019-03-19 列印
　　有「股壇長毛」之稱的本港獨立投資者David Webb，昨日撰文指控金蝶國際（268）為「泡沫股」，估值昂貴無理，相當於每股收入11倍，股價更於過去兩年勁升兩倍，質疑其業務依賴政府補貼、關連交易和房地產投資收益來支持盈利。金蝶股價昨日應聲插水，收市瀉14.2%，報9.11元。

　　金蝶主席徐少春回覆指，金蝶一直走在雲轉型的道路上，對未來充滿信心。對於Webb所指控的關聯交易，徐少春指「過去都有公告」。

　　Webb指，金蝶於2018年的「關聯貸款」由1.64億元人民幣急升至7.22億元人民幣，但並無發新披露公告，要弄清事件之來龍去脈，則要追溯至2016年所披露的交易，當時金蝶將旗下三家公司，出售予主席徐少春，作價共1.07億元人民幣。
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