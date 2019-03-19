碧桂園去年賺346億 冀進軍三四線城市

碧桂園（2007）昨日派發2018年度成績表，期內股東應佔利潤346.2億元（人民幣，下同），按年增32.8%；每股基本盈利1.61元，末期股息每股30.32分（約35.5港仙），增加21.5%。該公司主席楊國強表示，看好內地三、四、五線城市的前景。



該公司去年度總收入3790.8億元，按年升67.1%；毛利1024.8億元，按年升74.3%。受業績理想刺激，碧桂園股價昨日收升3.4%，報11.68元。碧桂園去年實現合同銷售金額約5018.8億元，銷售面積5416萬平方米，按年增31.25%和23.06%。該集團管理層昨日未提到2019年的銷售目標。



未提今年銷售目標



碧桂園自去年進入「提質控速」階段，楊國強又強調無論速度和效益，均要讓位於安全和質量。該公司總裁莫斌續稱，現已將保安全、保質量定為集團首要任務，碧桂園追求的是零傷亡，在相關方面已投入很多工作，目前進展良好。該公司又希望透過研發建築機械人，來提高產品安全、品質、美觀、經濟適用和耐久性。更於去年7月成立了廣東博智林機械人公司，主營建築類機械人、服務類機械人以及智慧製造系統。



楊國強稱，未來碧桂園會以地產、農業和機械人這三業務為主，寄望發展成高科技企業。



內地房地產市況方面，楊國強看好三、四、五線城市的房產市場。他說︰「城市裏的教育、醫療、文化、交通等等都比農村好，所以打工群體以後會向城市搬遷」，而且，隨著收入水平的提升，進城打工的農民群體在城市安家的需求亦會上升，相比房價過萬元的大城市，三、四、五線城市才是他們有能力消費的地方。



否認市場裁員傳聞



至於市場熱傳碧桂園大幅裁員的消息，莫斌昨日否認，「碧桂園肯定沒有裁員，我們的業務範圍愈來愈廣，需要更多人才。不過，正常的優勝劣汰也是不可避免的」。



