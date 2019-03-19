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石藥純利增三成符預期

2019-03-19 列印
　　石藥集團（1093）昨日公佈，截至去年12月底止年度，純利36.55億元，較前年度升31.9%，符市場預期。收入增長主要由創新藥帶動，當中腫瘤藥收入按年升1.23倍。全年每股盈利58.55港仙，末期息每股18港仙，派息增20%。

　　石藥於期內收入為210.3億元，按年升36%；毛利139.1億元，升48.9%，毛利率亦增5.72個百分點，至66.16%。收入大增主要由創新藥帶動，佔總收入近半，達103.44億元，按年升57.2%，其中主打的一系列腫瘤藥收入增長123.3%。該集團認為，未來十年腫瘤藥市場在中國甚至全球，仍然有極大發展空間。

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