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閱文多賺64%不派息

2019-03-19 列印
　　閱文集團（772）公佈去年業績，股東應佔盈利為9.1億元﹙人民幣，下同﹚，按年增長63.7%，每股基本盈利1.01元，不派末期息。期內收入50.38億元，按年升23%。聯席首席執行官吳文輝稱，中國閱讀市場仍有增長空間，相信只要能提供好的內容，可以吸引更多用戶。另外，集團今年第二季會推出帶廣告的免費閱讀平台，針對一些對讀閱質素要求不太高，並且對價格敏感的讀者，冀吸引讀者由盜版市場轉向集團平台，最終成為付費用戶。

　　集團聯席首席執行官梁曉東認為，短片與在線閱讀無直接競爭關係，反而因內地免費及盜版渠道多而有影響，故集團冀藉推出免費平台，吸引該批讀者。

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