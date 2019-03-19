盛世大聯最多籌13億 內地三板加H股上市

內地汽車保險代理及B2B綜合汽車後市場服務提供商盛世大聯保險代理（1879），今日起至下周五在港公開招股，最多集資約13.1億元，股份預計於本月29日掛牌，將成為本港第二間以「3+H」（國內第三版+H股）形式上市的公司。



該公司於2014年12月底在新三板掛牌，本計劃在A股上市，惟去年5月終止A股IPO輔導，轉到香港上市。盛世大聯保險代理的創始人兼執行董事葉再長表示，自去年股轉公司與港交所（388）簽署合作備忘錄以來，公司已考慮來港上市，因為覺得香港市場更加國際化及開放，也更具確定性，有利於公司的國際形象。



由於申請在港發行H股，該公司在新三板的內資股自去年6月21日起暫停交易，停牌前最後一個交易日收報13.6元人民幣。而此次在香港IPO，招股價介乎每股23至30.8元，較新三板股價最多高近一倍。葉再長指，新三板缺乏流動性，股價偏低，未能反映公司的正確估值，又指估值是由市場決定。



盛世大聯保險代理是次IPO引入兩名基石投資者——中國人保財險（2328）及悅冠，分別認購1000萬美元及2000萬美元股份。葉再長指，公司與中國人保財險的合作一直非常良好，對方也希望在未來兩年與公司繼續加強合作。至於悅冠是由華海藥業（上交所：600521）創始人周明華全資擁有，周明華是公司現有股東，持有於新三板掛牌的150萬股內資股，約佔公司上市前已發行股本總額的1.17%，葉再長說，周明華是次作為公司IPO的基投，表明其非常看好公司的發展。



奧園健康每手賺790元



另外，昨日首掛的奧園健康收報4.45元，較發售價3.66元高21.58%，每手1000股，帳面賺790元。另一新股潤利海事則潛水，收報0.28元，較發售價0.5元低44%，每手4000股，帳面蝕880元。



