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復星旅文轉賺三億人幣

2019-03-19 列印
　　復星旅遊文化（1992）去年度業績成功扭虧為盈，賺3.08億元（人民幣，下同），但未有派息。首席財務官王文平表示，去年是集團首年錄得盈利，未來會根據業務情況決定派息政策，希望為股東帶來更好回報，但未有正面回應派息時間表。

　　該公司董事長兼首席執行官錢建農指出，去年成功扭虧，主要是受度假村營運及旅遊目的地業務表現強勁所帶動，並指內地消費者對旅遊需求有變化。該公司正在中國熱門的旅遊勝地開發旅遊目的地項目。除三亞亞特蘭蒂斯度假區外，於今年開始另外兩個旅遊項目的建設，而兩個項目已經開工，並會分階段進行。

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