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中煤海內外覓併購

2019-03-19 列印
　　中央政府推動內地煤炭企業兼併重組，市場關注其進度。中煤能源（1898）董事趙榮哲表示，該公司目前未接獲任何相關消息。他又指出，中煤積極尋找海內外的併購機會，目標企業不刻意局限於某一領域。

　　中煤能源銷售公司副總經理胡志浩預期，2019年中國煤炭供需基本平衡，煤炭價格較2018年微降，但總體平穩。有關中國限制澳洲煤進口的傳聞，他認為這只是中國東北部一些港口出現的貿易問題，對整個市場的供應影響不大。

　　2018年中國煤炭佔總能源消費約60%，趙榮哲表示，2019年煤炭佔比或將降至58%，預期未來幾年可保持在50%以上。他稱，儘管佔比下降，但煤炭仍是國家主要能源。

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