﻿多次觸7.85弱方保證 金管再接20億港元沽盤

資金持續小規模流走，港匯昨天多次觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局昨於清晨在紐約時段再度入市，買入20.1億港元，為不足兩周3度承接港元沽盤，累計買入74.42億港元，令本周三的銀行體系總結餘跌破700億，降至688.91億元。



港匯昨天清晨曾穿7.85，低見7.8501兌1美元。在金管局接盤後，亞洲早段最高微彈至7.8496，惟午後又轉弱，多次觸及7.85。截至晚上8時半於外圍港匯續報7.85，惟暫未見金管局再次入市。



今次金管局的接盤量偏少，次數亦非頻密。華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，由於今年有別往年，現時亞洲市況不俗，港元資金有需求，市場也願意承接港元沽盤，只是在晚上於外圍市場交投較為薄弱，也非本港銀行的營業時間，才需金管局出手接盤。



然而，東亞高級外匯市場策略師葉澤恆對金管局是次入市感奇怪，指因已臨近季結，港元資金需求理應較大，故料港匯會逐步轉強，而非像現時般疲弱。他估計港元沽盤或與市場將資金從港股轉為調配到A股有關，本周內金管局有可能再入市，惟規模依然有限。



李若凡亦預計，未來數天金管局有機會再入市買港元，因現時未見太多新股招股活動，且距離季結尚有一段日子，同時港美息差仍闊，可誘發套息活動，但相信金管局每次入市規模不大，並維持本月底銀行結餘降至約600億的預測。葉澤恆稱，隨著本周末過後，將更接近季結，相信港匯暫可脫離7.85的弱勢，有望重上7.8400至7.8450水位，港元拆息亦會持續向上，但季結後又會打回原形。



港元拆息普遍持續上揚，據財資市場公會的網頁資料顯示，與供樓相關的一個月拆息九連升，昨報1.57厘；隔夜息升至0.73厘；2周拆息升幅較顯著，升近13點子，至約1.58厘。



港股昨日缺乏方向，表現反覆，全日波幅僅166點，大市於29500水平見阻力，曾高見29486，再創近九個月高位。整日走勢拉鋸，拖低大市交投，回落至993億元，恒指收報29466，升57點，四日連漲，累升658點。恒指自去年10月30日低位24540點起反彈，至今累計升幅達兩成，進入技術牛市。醫藥股顯著做好，中國生物製藥（1177）升5.1%。



本周有多隻重磅藍籌股派發成績表，加上美國聯儲局在周二開始為期兩天的議息，市場觀望氣氛濃。恒指輕微高開10點報29419點後，升幅擴大至全日高位29486點，創去年6月21日以來新高。其後，受A股回軟影響，恒指曾掉頭倒跌，尾段拗腰向上，收報29466點，升57點；國指收報11686點，升11點。



