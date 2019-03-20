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﻿息率料不變 美股先升後跌

2019-03-20 列印
　　美國聯儲局昨晚起一連兩晚議息，雖然市場預計息率不會改動，但觀望聯儲局主席鮑威爾對經濟前景及會否停止縮表的表述，美股開市向好，杜指早段上升128點報26042點，納指亦升39點報7753點。

　　美國證交會(SEC)對電動車生產商特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克違反和解協議不滿，要求法庭裁定他藐視法庭。馬斯克上月又在Tweeter發文談及Tesla產量，被證交會認為違反和解協議。Tesla股價早段逆市下跌不足百分之一至大約268美元。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25887點，跌26點；納斯達克指數收報7723點，升9點。滙控（005）美國預託證券價格曾見64.92港元，較香港收市價跌0.43港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見368.95港元，較香港收市價跌1.05港元。
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