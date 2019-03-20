小米虧轉盈大賺136億料小米9可月底面世

小米集團（1810）轉虧為盈，去年股東應佔溢利為135.54億元（人民幣，下同），2017年則受到可轉換可贖回優先股產生大額公允價值虧損影響，而錄得虧損438.26億元。小米上周稱因為現貨不足需要延遲推出小米9，集團最新預期本月底小米9系列供應量達150萬部。



集團去年收入按年增長52.6%至1749.15億元，其中智能手機收入增長41.3%至1138億元；IoT與生活消費產品收入增86.9%至438.17億元；互聯網服務收入增61.2%至159.56億元。



智能手機業務方面，去年銷量為1.187億部，按年增近三成，主要由於期內加強了在內地中高端手機市場的地位，推出多款旗艦智能手機，令智能手機平均售價（ASP）提升，收入見增長。



智能手機銷量增近三成



小米上周稱要延遲推出小米9，集團高級副總裁兼首席財務官周受資昨日於業績電話會議上向「米粉」致歉，稱由於小米9採用了多項領先技術，生產過程較為複雜，故開始時面對一些壓力，但預期本月底小米9系列的供應量可達150萬部。



期內硬件綜合稅後淨利率低於1%，集團董事長雷軍昨日於公司公佈業績後發表公開信，信中提到「用戶利益與企業所得可以毫不對立地和諧俱存」，未來仍會恪守貼近成本定價的原則。



至於IoT與生活消費產品業務，期內小米手環、米家電動滑板車及米家掃地機械人等產品的銷量均大幅增長。截至去年底，旗下IoT平台已連接的IoT設備（不包括智能手機及手提電腦）數目達到約1.51億部，按年增1.93倍。



今年初小米宣佈正式啟動「手機+AIoT」雙引擎戰略，雷軍重申於未來5年「將All in AIoT，專項投入至少100億元」。他又指現時已身處5G春天來臨的前夜，5G時代的新換機潮將為集團帶來巨大機會，小米會持續在創新、品質及交付方面加強基礎，逐年大幅增加的研發投入亦是為5G時代做準備。去年集團研發開支為57.77億元，按年增逾八成。



