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毛利率下挫　恒安純利38億

2019-03-20 列印
　　恒安國際（1044）公佈去年業績，股東應佔利潤為37.9億元（下同，人民幣），按年上升0.2%，毛利率按年下調3.6個百分點，至約38.2%，管理層解釋因為去年原材料木漿價格創新高，加上人民幣在去年下半年貶值，令集團在紙巾業務的生產成本較去年同期高，壓縮毛利空間，導致毛利率下降。由於去年第4季木漿價格開始回落，預計今年木漿價格將會下跌，可舒緩公司成本壓力。

　　期內，收入為205.14億元，增長13.5%；每股基本盈利為3.151元，派末期息1.2元，按年增加4.3%。全年派息2.2元，增幅為4.8%。期內，錄得經盈利潤增至約54.29億元，上升3%。行政總裁許連捷表示，來年並不會以加價方式來維持利潤，只會在個別商品加價，整體而言會透過其他方面維持利潤。

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