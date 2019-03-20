港燈少賺8.7%　未來派息料減

期內收入116.12億元，微跌0.7%，未計利息、稅項、折舊及攤銷前的溢利（EBITDA）為81億元，按年跌1.17%。每單位基本盈利35.34仙。
港燈在新《利潤管制協議》的准許回報率由9.9%下調至8%，同時就未來5年有巨額投資，集團預期，未來數年的分派將有20%跌幅。
特意由澳洲回流的泳手杜敬謙，近年在代表港隊出戰國際泳賽，成績猛進，目標參加二○二○東京奧運，他昨天在美國訓練期間突然暈倒，搶救後不治，終年二十六歲，一顆泳壇新星殞落，體育界紛表可惜。 杜敬謙（...
2019-03-20
美國向英國和巴西發出警告，指與中國通訊設備商華為合作有安全風險，但兩國反應不大。 華府官員透露，美方在與巴西官員在會談期間，警告巴西必須關注中國電訊設備製造商華為的安全威脅。 然而，有巴西官員表示不想介入美國與中國關於華為的糾紛，強調巴西目前無意對華為設限。正訪問美國的巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro），當地周二將與總統特朗普會面，預料安全、貿易及5G網絡問題會是重點。 另外，《金融時報》引述美國官員指，英國可能容許華為有限度參與當地5G網絡建設，將會危害國家安全，現行制度只是檢驗特定設備，未足以反映華為接入5G網絡後，可以改變設定的風險。 美國一直指稱...
2019-03-20
荷蘭警方繼續調查在第四大城市烏得勒支發生、導致三死五傷的電車槍擊案，並於周一拘捕在土耳其出生的疑兇塔尼什（Gokmen Tanis）。當局仍未把這宗事故定性，不排除與恐怖主義有關，但也可能涉及家庭糾紛...
2019-03-20
西半山豪宅交投回復，近期市場亦連錄得多個大戶成交。例如，單幢盤蔚然有4房2套單位，放盤約3個月，終以6100萬交吉易手，毗鄰的瀚然，上月亦有高層戶減五口價，終以4800萬沽出。 美聯物業首席高...
2019-03-20
資金持續小規模流走，港匯昨天多次觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局昨於清晨在紐約時段再度入市，買入20.1億港元，為不足兩周3度承接港元沽盤，累計買入74.42億港元，令本周三的銀行體系總結餘跌破7...
2019-03-20
德國教練路維早前公開整頓人腳的舉動，惹來不少批評聲音，今晚友賽主場對塞爾維亞，正是為自己平反的好時機。這名五十九歲黑鷹教頭矢言今仗要加快行軍速度，鋒線改由利萊辛尼、迪姆華拿和基拿比擔大旗。三人近況理想，料可領軍奏捷，一於支持主勝。 （有線662、602台周四凌晨3:45直播） 路維月初突然宣佈不再徵召三名老將曉姆斯、謝路美保定和湯馬士梅拿，惹來外界批評，但無損其換血之決心。這名在位十三年的教頭矢言，球隊要加快行軍速度擺脫近四場各賽事僅得一勝一和兩負的困境：「我們要打得更機動、更決斷，速度要更快。」 新生代鋒線襲塞爾維亞 鋒線就由三名速度型球員利萊辛尼、迪姆華拿和基拿...
2019-03-20
藝術盛事《Art Central》載譽歸來，吸引逾百家本地及海外畫廊參展，焦點之一的「裝置匯萃」展覽，香港的阮家儀和卓穎嵐，以及南韓的Seungean Cha等六位藝術家參與其中，展示六項前衞的當代裝...
2019-03-20
英皇電影昨日大晒冷，在香港國際影視展舉行「2019英皇電影項目巡禮」，公佈了2019年投資的九套新片，包括耗資8億元由林超賢執導的《緊急救援》、謝霆鋒與甄子丹相隔14年再合作的動作片《怒火》，「戲」勢...
2019-03-20
港鐵測試新信號系統期間，兩部列車猛撞，幸而並無載客，否則後果嚴重。事發之後，公眾對新系統的信心大跌，港鐵在沒有取得百分百安全保證之前，絕對不能採用。 港鐵撞車事故，令人聯想起早前波音737 Max 8客機空難，兩者都為追求更高效率而出事。港鐵試用新信號系統，為的是加密班次，而波音客機就為節省耗油，加大引擎，為免起降時觸地，加裝應用程式，自動調節機頭起飛斜度，疑因此令機頭下垂，導致墮機。 港鐵為追求加密班次，準備放棄使用多年的路軌安全區間系統，即同一時間內只准一列車駛入，擬改用由加拿大供應商研發的新信號系統，以WiFi感應每部列車之間的安全隔距，防止過近或碰撞，但在測試撞車之...
2019-03-20
第一場五班一六五○米。今季的五班千四米，頭馬完全由重磅馬包辦，就算最近一次的頭馬「勁飛寶寶」是季內唯一負磅在一三○以下，但本身都是在兩場之前由四班降落，明顯地，今季四、五班的千四米賽事，水準有着很大差別。至於谷草一哩雖無出現由重磅馬壟斷的情況，但其實最近一次五班此程都是由「君子承諾」及「祥光普照」兩匹高分馬串Q，反映在偏差較輕微的中距離賽事中，一般五班馬實頗難與有競爭力的降班馬抗衡。 今場「威震天」和「藍天兵馬」俱為降班馬，比較上前駒季內曾在四班上名，似稍佔先，不過其上名一役其實是賺了當晚場地利前領的嚴重偏差，而除此之外，實際從未有一場具威脅。反觀「藍天兵馬」雖然在港九戰未...
2019-03-20