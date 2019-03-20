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港燈少賺8.7%　未來派息料減

2019-03-20 列印
　　由於本港供電的新《利潤管制協議》今年生效，港燈（2638）准許回報率由9.9%下調至8%，令其去年純利按年倒退8.7%至30.51億元，每單位末期分派20.12仙，全年共派40.04仙，按年持平。港燈預告，未來數年的分派將有約20%減幅，拖累股價午後倒跌逾4%，收報7.81元。

　　期內收入116.12億元，微跌0.7%，未計利息、稅項、折舊及攤銷前的溢利（EBITDA）為81億元，按年跌1.17%。每單位基本盈利35.34仙。

　　港燈在新《利潤管制協議》的准許回報率由9.9%下調至8%，同時就未來5年有巨額投資，集團預期，未來數年的分派將有20%跌幅。

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