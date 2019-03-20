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數碼通推網絡安全方案

2019-03-20 列印
　　電訊商數碼通（315）推出網絡安全應用方案，以配合企業應對網絡攻擊的需求。數碼通執行董事兼總裁葉安娜表示，針對有關方案，公司未來將採取全面策略，包括培養員工安全意識、全天候偵測智能用戶端及回應管理方案、就網絡威脅病做出應變。

　　葉安娜表示，隨著科技發展，網絡威脅也日益加劇。公司致力於協助客戶進行業務數碼轉型，並對網絡威脅做足準備，寄望推出有關方案助企業應對。她續稱，有先進的技術是遠遠不夠的，人才培養亦十分重要。目前香港在網絡安全領域的人才十分稀缺，她建議政府加大相關資助培訓。

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