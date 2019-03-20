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市民享扣稅助購延期年金

2019-03-20 列印
　　立法會將於今日恢復延期年金及強積金自願性供款的稅務扣除條例草案的二讀辯論，AXA安盛首席壽險產品總監左偉豪認為，扣稅優惠一定程度上能鼓勵市民投保延期年金，AXA安盛爭取成為首批推出符合可扣稅延期年金產品的保險公司。

　　政府目前提出延期年金和強積金自願性供款，可扣稅上限合共為6萬元。左偉豪表示，市場對於扣稅優惠存在誤解，認為只是有錢人才得益；但他指出，以單身人士，只有最基本免稅額，其實月薪為34000元購買延期年金已經可以「拎盡」扣稅優惠。

　　左偉豪相信，扣稅優惠會是助力推動市民購買延期年金，但認為需要增加市民對延期年金的認知，AXA安盛為此加強其理財顧問在退休理財專業性。

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