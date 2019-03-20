﻿中環IFC外望——Big Big Shop網購OK攞貨

電視廣播（511）旗下網購平台Big Big Shop大搞O2O（線上到線下模式），將與利亞零售（831）合作，擴大電商網絡，讓客戶網購後可在全港330間OK便利店提貨，預計3個月整合系統後，在年中落實推行。兩公司合作發展網購業務，顯然是要挑戰香港電視（1137）旗下HKTVmall的本地網購龍頭地位。不過，Big Big Shop選擇避免正面交鋒，將力谷優質及本港無代理的貨品，避開與HKTVmall主打的超市食品打對台。



電視廣播（TVB）目前主要透過電視台宣傳產品，並在Big Big Shop促銷，現與利亞旗下的OK便利店合作，在其330多間門店提供取貨服務，屆時可取貨時以現金付款。雙方目前正整合交易系統及用戶介面，料3個月後推行。



利亞原有網購平台FingerShopping，目前有200多家供應商及逾2.5萬種貨品，已於本月初售予TVB，並將歸入Big Big Shop品牌之下，利亞將負責售後物流、取貨付款等程序，行政總裁楊立彬表示，現時正加強中央倉庫能力，務求顧客購物後1、2天便可取貨。他又稱，與Big Big Shop合併後，將加強提供優質貨品，或一些香港知名但未有代理的國外產品，例如日本零食、歐洲化妝品、名牌廚具、電器等，「嗰啲產品係優質好多，但係只會貴10至20%，發現有好大需求。」



有線寬頻夥廣東台 拓大灣區市場



有線寬頻（1097）宣布，與廣東廣播電視台合作，並簽訂粵港澳大灣區策略合作協議，雙方將以「優勢互補，緊密合作及互惠互利」三大原則，成為戰略合作夥伴，充分運用雙方的優勢。有線寬頻主席邱達昌說表示，雙方在合作方面，希望能帶來更多收入，同時亦不會抹殺與其他電視台合作的可能性，將來會繼續加大大灣區投資，相信區內具消費力的6800萬人口將帶來發展商機。



有線電視營運總裁梁淑儀表示，雙方能透過粵港澳大灣區媒體合作，更有效地善用資源，促進知識及技術交流，提高節目製作水平，並承諾會投入更多資源支持大灣區媒體合作及開拓市場。被問到編採自主的問題，梁淑儀回應指，有線電視一向堅持這個原則。而她表示有線電視節目的語言方面，除了廣東話，會加入英語和普通話，強調是次雙方的合作會着重長遠發展，暫以3年為目標。



她又稱，已有初步的節目互換合作，並已有紀錄片完成播放。現階段的合作節目包括廣東電視台提供的《搵啖食》等。



高瞻