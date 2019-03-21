﻿聲明料九月結束縮表 儲局今年不加息 杜指跌141點

美國聯儲局結束息口會議，決定維持利率不變，符合巿場預期。加上關注主席鮑威爾發表的講話，利淡投資氣氛，美股早段偏軟。市場普通預期美國維持利率不變，更關注何時停止縮表。美股初段呈觀望，杜指下跌80點，至25806點，納指跌7點報7716點。至於歐洲的英、法、德股市尾段都微跌。



美國聯儲局結束一連兩日議息會議後，維持利率不變，並預料今年內不加息。美股昨晚初段呈觀望，消息公佈後中段杜指下跌二十四點至二五八六二點，納指升二十一點報七七四五點。至於歐洲的英、法、德股市尾段都微跌。



聯儲局又預料今年不會加息，強調對未來加息保持耐性。局方亦會由五月起，減慢縮減資產負債表規模，由每月三百億美元減至一百五十億，並會在九月底停止縮表。



會後聲明指，美國勞工巿場仍然強勁，但經濟活動增長減慢。與去年十二月的預測比較，美國今明兩年的經濟增長減慢，其中今年由早前預測的增長2.3%，減至2.1%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25745點，跌141點；納斯達克指數報7728點，升5點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見64.73港元，較香港收市價跌0.32港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見371.38港元，較香港收市價升1.38港元。



恒生銀行首席經濟師薜俊昇表示，由於美國經濟數據欠佳，尤其首季GDP（國內生產總值）增長低於百分之一，故美聯儲是次維持利率不變，但指市場更聚焦於美聯儲最新對今年加息次數的預測。他估計美國今年加息一次或零次的機會各半，主要視乎下半年的經濟數據表現及通脹情況。



據去年十二月美聯儲的利率意向點陣圖顯示，預測今年將或加息兩次，並於下半年發生。不過，目前市場大多估計美國年內加息無望，甚至可能減息。



華僑永亨銀行經濟師李若凡指美聯儲今次按兵不動，她認為美聯儲最新點陣圖或顯示加息次數由兩次變為一次，明年則利率不變，惟該行則料美國今明兩年都不加息，原因是當地經濟表現欠理想、通脹溫和，以及外圍太多不確定性。若美國利率不變，相信香港也沒機會加息。



上商財資業務處研究部主管林俊泓認為美國上半年加息機會微，指現時市場主要關注美聯儲的點陣圖變化及停縮表的意向和時間表。他估計美國年內將加息一次或維持利率不變。如美國加息一次，按目前形勢，九月時香港銀行體系結餘有機會下降至三百億元以下，故香港有機會跟隨美國加息，料加八分一厘。



對於美國何時停縮表，薛俊昇預期，美聯儲或於下半年停止縮表，因隨著近十年美國經濟規模擴大，銀行在新的監管要求亦需更多儲備作緩衝，所以美國需要有較大的資產負債表來支持經濟。