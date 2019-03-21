﻿貿談暗湧 港股四連升斷纜

雖然比利時正陷傷兵潮，但翼鋒杜根夏薩特矢言乘機上位，要跟哥哥夏薩特拍住上。為了證明自己，杜根夏薩特今晚勢助歐洲紅魔於歐洲國家盃外圍賽I組首戰主場大勝俄羅斯，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。 （有線601、661台周五凌晨3:45直播） 繼中場穆沙丹比利及後衛梅尼亞因傷退隊，比利時射手盧卡古也因足踝受傷而上陣成疑。幸而，杜根夏薩特矢志上位，這名廿五歲翼鋒今季替慕遜加柏貢獻十二球和十一次助攻，揚言要跟哥哥夏薩特雙翼齊飛：「我天份不及哥哥，但靠努力追上他，希望能在國家隊合作無間。」 俄羅斯旨在試陣 俄羅斯今輪國際賽期試用小將為主，其中前鋒費奧多查洛夫及中場艾克美度夫等共四人...

2019-03-21