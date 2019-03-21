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﻿貿談暗湧 港股四連升斷纜

2019-03-21 列印
        中美貿易談判泛暗湧，據報由於中國未能確保美國撤回所有關稅，中方擬收回部分已作出的關鍵貿易承諾，市場擔心中國立場可能改變，貿談現隱憂，港股偏軟，四連升斷纜，恒指險守29300關收市，收造29320點，降145點。大市交投重上千億元。

　　新經濟股出現沽壓。小米（1810）去年第四季收入低過預期，股價挫4.59%收報11.64元。多隻物管股業績搶鏡，其股價逆市跑出。碧桂園服務（6098）去年多賺1.3倍，股價飆12.04%收報13.96元。

        富昌證券聯席董事譚朗蔚指，現時港股受業績股所主導，恒指日前已突破本月初之高位，預料短期將持續於二萬九上方反覆徘徊，其後再逐步挑戰三萬大關。
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