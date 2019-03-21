李兆基擬五月退任主席 四大地產商新世代接棒

現年91歲、人稱「四叔」的恒地（012）主席李兆基考慮退任，長子李家傑及次子李家誠將出任聯席主席及總經理，最終安排將在5月28日的股東周年大會上公佈。隨着四叔宣佈退休，意味本港四大地產商的首代人即將全部退下火線，完成歷史性任務。



恒基兆業地產昨日宣佈，集團主席及總經理李兆基鑑於年事已高，現正考慮於5月28日舉行的股東周年大會後，退任主席及總經理一職，但會留任董事，並建議由李家傑及李家誠兩位出任聯席主席及總經理。李兆基亦同時退任中華煤氣（003）主席及恒基發展（097）董事職位。



由於四叔屬意李氏兩兄弟同時掌政，恒地的交棒安排將需要修改公司章程，以便設立聯席主席職銜架構，將包括董事局聯席主席及在任何時候有聯席主席的情況下主持董事局會議及股東周年大會之若干條文，有關特別決議案將有待周年大會上由股東批准後方可作實。



恒地賺311億十送一紅股



鼎成證券董事總經理熊麗萍認為，由於李家傑及李家誠現時已任聯席副主席，若聯席主席之分工安排將此繼往開來，相信對恒地日後運作影響不大。至於四叔仍任職董事，意味並非全身退出，因此屆時四叔將如何參與集團事務決策等問題，相信恒地亦要交代清楚。



另外，同系恒基地產（012）去年輕微多賺1.1%，全年純利311.57億元，每股盈利7.08元，派末期息每股1.3元，連同去年中期息0.5元，全年派息1.8元，按年增長5.3%。集團建議再派發紅股，每持有10股便可獲送1股。恒地期內收入219.82億元，按年減少21%。但期內本港物業銷售總收入創新高，達259.49億元，按年增7%。集團表示，現時住宅單位存貨逾3000個，今年將再推售六個發展項目。



煤氣亦十送一紅股



另外，中華煤氣（003）公佈截至去年全年業績，期內股東應佔溢利為93.13億元，按年增加13.2%，扣除國際金融中心的重估增值，稅後盈利為72.83億元，按年增加4%。煤氣宣佈派末期息23仙，連同中期息12仙，全年派息35仙；同時宣佈派送紅股，每10股送1股。



