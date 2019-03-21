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中銀獲准「先行先試」 推代理見證內地開戶

2019-03-21 列印
■中銀香港獲人民銀行批准，推出代理見證開立內地銀行帳戶服務。
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　　隨著粵港澳大灣區建設加快推進，為便利香港居民在內地消費、出遊、就業等金融需求，中銀香港獲人民銀行批准「先行先試」，推出代理見證開立內地銀行帳戶服務。本港居民持有或新開立中銀香港的帳戶以後，即可以「代理見證」的方式，開立母行－－中國銀行大灣區分行人民幣帳戶，毋須提供內地地址、更毋須親身到內地，客戶可綁定內地電子支付工具在內地消費購物。中銀香港獲批成為此項服務的試點銀行。由昨天起，18歲或以上的香港居民只需要帶同身份證、回鄉證，前往中銀香港任何一家分行填寫開戶文件，即可提交開戶申請。 在香港見證開立的類似內地二類或三類帳戶，該等帳戶有金額限制。二類帳戶提供提款卡，櫃員機提款限額為每日1000元人民幣；存入現金每日累計限額為人民幣10000元，每年累計限額為人民幣20萬元；消費和繳費、轉出資金、取出現金每日累計限額合計人民幣10000元，每年上限人民幣20萬元。至於三類帳戶不設提款卡，且帳戶餘額不可超過2000元人民幣，支出額每日及每年上限分別為2000元及五萬元人民幣。客戶辦理需時約一周。

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