長建基礎溢利104億元 增長13% 派息1.75元

長江基建集團（1038）宣佈，截至去年底止年度，若撇除2017年若干一次性收益帳項影響，去年基礎溢利按年增長13%。長建派發末期息1.75元，連同已派發的中期息0.68元，全年合共派息2.43元，按年上升2%，是長建自1996年上市22年來股息連年增長。



長建持有33.37%權益的電能實業，在期內貢獻溢利29.03億元，按年下跌9.68%。但若撇除2017年出售資產錄得的一次性收益及若干庫務帳項調整，相關溢利貢獻則按年升9%。上年度長建股東應佔溢利104.43億元，按年增長1.82%，每股盈利4.14元。



環球業務方面，歐洲大陸業務的溢利貢獻增長最強勁，按年飆升1.11倍至8.7億元，主要由於ista首度提供全年溢利貢獻。香港及中國內地業務的溢利貢獻為3.89億元，按年下跌17%，主要是因為內地收費道路業務面對交通分流及公路所在地經濟增長放緩等因素，令業績受影響。



英國業務的溢利貢獻52.75億元，按年微升0.04%，若撇除2017年獲得的年前調整及資本減免賠償等一次性帳項，基礎溢利貢獻增長5%。澳洲業務的溢利貢獻20.66億元，上升6.55%。加拿大業務溢利貢獻3.35億元，升39%，主要因為Reliance Home Comfort首度提供全年溢利貢獻。



另外，電能實業（006）公佈去年全年股東應佔溢利76.3億元，按年跌8.2%，主要由於前年出售物業錄得的一次性收益；若撇除該一次性收益、存款利息收入減少和滙兌差額，集團基礎業務的利潤貢獻按年升11%。每股盈利3.58元，派末期息2.03元。



截至去年底止，集團的淨現金水平為17.9億元，較去年同期的181.8億元，按年大減逾90%。電能指，今年將會把珠海燃煤發電廠及熱電廠移交中國內地合資夥伴，加上香港正在增建燃氣發電設施，加拿大Sheerness發電廠亦計劃由燃煤轉為燃氣，集團旗下的燃煤設施將逐漸但大幅度地減少。



