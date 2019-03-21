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英皇鐘錶珠寶擬增開六分店

2019-03-21 列印
　　英皇鐘錶珠寶（887）繼續拓展香港及內地網絡，該公司主席兼行政總裁楊諾思昨日表示，2019年計劃合共開6家分店，其中一家位於香港荃灣，以珠寶店舖為主，其餘5家則位於內地一、二線城市，為鐘錶店。同時亦看好海外市場，有意繼續在馬來西亞、新加坡等國家擴充版圖。

　　零售市道自去年轉弱，楊諾思表示，2019年第一季的整體銷售已較2018年第一季有明顯好轉，隨著人民幣及英鎊的匯率回穩，公司對未來感到樂觀。不過，由於外部環境仍存在不確定性，她稱暫無法預估全年的零售業走勢。

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