  • 2019年3月21日 星期四
  • 25º
  • 78%
熱門： 杜敬謙求心續命韓國瑜電話投訴港鐵撞車

日報新聞 > 財經

電能溢利76億　利潤貢獻升一成

2019-03-21 列印
　　電能實業（006）公佈去年全年股東應佔溢利76.3億元，按年跌8.2%，主要由於前年出售物業錄得的一次性收益；若撇除該一次性收益、存款利息收入減少和滙兌差額，集團基礎業務的利潤貢獻按年升11%。每股盈利3.58元，派末期息2.03元。

　　截至去年底止，集團的淨現金水平為17.9億元，較去年同期的181.8億元，按年大減逾90%。電能指，今年將會把珠海燃煤發電廠及熱電廠移交中國內地合資夥伴，加上香港正在增建燃氣發電設施，加拿大Sheerness發電廠亦計劃由燃煤轉為燃氣，集團旗下的燃煤設施將逐漸但大幅度地減少。英國繼續是電能最大市場，期內貢獻溢利40.45億元，按年升6.8%。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd