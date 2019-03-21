﻿中環IFC外望——雷軍「10億賭局」點收科？

小米（1810）董事長雷軍同格力電器董事長董明珠，喺2013年定下「10億賭局」，當時雷軍話，如果五年之內小米營業額擊敗格力，董明珠就輸一蚊畀佢，不過當時董明珠「大」番佢轉頭，揚言「我跟你賭10個億」！



隨住小米日前公佈2018年收入約1749億元人民幣，格力早前就預告，舊年收入介乎2000至2010億元人民幣，呢場賭局誰勝誰負，似乎結果已經呼之欲出。



雷軍噚日喺業績記者會上，畀人問到「10億賭局」嘅事，佢就話目前仲等緊格力公佈業績。至於有冇聯絡董明珠，他就笑住話「她有跟我聯絡！」



拖住先話等格力業績



到底雷軍會唔會認輸交出一蚊？又或者真係願賭服輸賠10億出嚟？定係最終董明珠話算啦，和氣收場？咁就要睇埋格力派成績表之後，雷軍到時點收科嘞。



傳中信里昂高層掀劈炮潮



中信證券於2012年收購里昂證券，成中國首個成功併購的海外證券行，並改名為中信里昂證券（CLSA），昨日傳出高層掀劈炮潮。據外電報道，早於1988年已出任里昂證券香港區域研究主管的Jonathan Slone，於10年前更上一層樓，出任該行行政總裁。不過，因中信里昂大減獎金已終止近30年的賓主關係，上月底提出請辭。



據英國《金融時報》報道指，中信里昂證券因母公司近月「收水」，大砍獎金及向高層進行重組，Slone及執行委員會的部份成員連去年的獎金被砍不特止，更被要求減人工，促使史隆於上月底劈炮。除了Slone離任，該行兩高層，包括董事長唐臻怡於月初已離任，營運總裁Nigel Beattie亦已提出請辭。



隨著唐臻怡的董事長席位被中信證券董事長張佑君頂上後，便大刀闊斧進行改革，調整高層薪資福利架構，目的是要「確保客觀公正的回報」，成引發高層劈炮潮的導火線。事件反映出中國管理的文化與外資行的文化衝突，中方老闆認為香港高層人工過高，與其找來的生意不成正比，最終引發多名高層離任。



高瞻