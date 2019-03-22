﻿胡應湘長子未有參與收購 合和五月私有化 47年上市地位落幕

合和實業（054）私有化議案獲高票通過，將於今年5月3日結束47年上市地位！合和實業昨日上午舉行法院會議及股東特別大會，就私有化議案作出表決。至晚上約七時發出正式公告，議案在法院會議上獲96.27%獨立股東投票贊成，在股東特別大會獲97.8%股東投票贊成，令私有化議案獲通過。合和股價昨日走高，收升4.12%，報37.9元，但較私有化作價38.8元仍低2.3%。



根據安排，​若一切手續完成，合和的股份將於4月17日作最後買賣，並會於5月3日起除牌。該公司的股東將於5月14日或之前收到現金支票，取回款項。



私有化議案由合和創辦人兼主席胡應湘聯同親友於去年底提出，作價每股38.8元，較截至去年九月底的每股資產淨值60.21元折讓三成半。



除了胡應湘及其妻子、合和非執行董事郭秀萍，私有化要約人財團還包括胡應湘的兩名女兒、三名親侄、合和副主席何炳章，合共持股36.92%；惟胡應湘長子、合和執行副主席兼董事總經理胡文新並未參與其中。要約人須向其餘約六成三股東收購公司股份，涉資約212億元。



收購63%股份 涉212億元



昨早法院會議及股東特別大會結束後，胡應湘、郭秀萍及胡文新一起短暫會見傳媒。被問及私有化的目的、私有化後公司業務會否有改變、公司將來的安排等問題，胡應湘未有回應，僅稱「我唔係唔想答，係唔答得。根據證監會要求，我講嘅嘢一定要在通告範圍內，唔可以講更多」，並謂私有化目的已清楚載於通函中。至於公司將來的安排，他說：「將來你會見到……可以保證嘅一樣嘢係，（私有化）成唔成功，我都是為合和股東做事，幾十年來都是。」



胡文新拒答如何運用資金



胡應湘亦沒有回應，胡文新沒有加入要約人財團是否有特殊用意，其妻郭秀萍則說：「這個沒甚麼問題，不會影響（私有化）結果……沒甚麼動機。」胡文新全程則未有主動說話，僅在被傳媒問及假如通過私有化後會如何運用所得資金時，小聲笑言「唔答」。