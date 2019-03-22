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﻿杜指反彈216點

2019-03-22 列印
  美國國聯儲局議息後預期今年不會加息，及在九月起停止縮表，市場憂慮經濟增長放緩，以及銀行利息收入下降，令周三美股收市下挫；惟美股昨晚開市在蘋果公司帶動上揚。杜指早段曾上升234點報25980點，納指亦升86點報7815點，標指曾升26點報2851。

  杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25962點，升216點；納斯達克指數報7838點，升109點。滙控（005）美國預託證券價格曾見64.54港元，較香港收市價跌0.26港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見368.06港元，較香港收市價升5.06港元。

  蘋果公司獲花旗等三間證券商調高目標價，花旗將其目標價調升至220美元，並預期該公司下月會宣佈加碼回購1000億美元股份及增加派息；蘋果股價昨早段曾升超過3%。
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