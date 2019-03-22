李澤鉅指港樓市難測 長和賺390億派息增12%

「超人」李嘉誠去年退休後，今年由接棒長和系主席的長子李澤鉅「擔大旗」主持長和業績會，他評論本港樓市前景時，指港人住屋需求殷切惟供應不多，但未來一年外圍的政治、經濟有諸多難以估計的因素，難以武斷預測本港樓價。他續稱，外圍「有好多風浪」有可能影響香港的就業，「希望唔好影響到香港普通人嘅生活咁多」。他又表示，接任主席後集團策略沒有重大轉變，亦一直在香港增加投資。



李澤鉅接掌長和系後，昨日首次主持業績發佈會，轉任長和系資深顧問的李嘉誠未有出席。往年前主席李嘉誠在中間坐鎮，李澤鉅及長和聯席董事總經理霍建寧分別在其左右。李澤鉅今年「擔大旗」坐在中間，他強調，沒有感覺到集團有轉變的感覺，「大家團隊咁多年，李生（李嘉誠）做資深顧問，我哋一樣問佢拎意見。我哋內部不是感覺到有咩轉變！」



擔大旗公佈業績



在評論本港樓市前景時，李澤鉅直言「香港樓市比較難睇」，認為港人的住屋需求一直存在，但住宅供應不多。然而，在未來一年全球的政治、經濟等方面均有很多難以預計的因素，這些外圍因素可以影響香港的經濟、利息及就業，「而就業問題一定會影響樓市」。他重申，要小心觀察外圍因素對本港樓市的影響。



問到長和系未來在香港的投資步伐，李澤鉅指集團一向「真金白銀」增加在港的投資，「最明顯是買我哋自己股票」，集團在近日亦為一個油塘項目進行了補地價。對於接任主席後，集團在香港推出的地產項目比以往兩年多，他回應指，只是因應項目成熟後便推出，在推盤政策方面與過往沒有大的分別。



長實純利升33%



長和（001）去年純利390億元，按年升11%；末期息2.3元增12%。長實集團（1113）去年純利401億元，按年升33%。



